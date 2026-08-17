Arda Turan’ın Kiev'de Zor Gecesi: Oyuncularıyla Sığınağa Saklandı

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Kiev’e füze saldırıları sırasında sığınağa indiğini anlattı. Turan, 10-12 oyuncusunun da sığınakta olduğunu belirterek Ukrayna’daki savaşın yarattığı zorluğu anlattı.

Son Güncelleme:
Arda Turan’ın Kiev'de Zor Gecesi: Oyuncularıyla Sığınağa Saklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 3. haftasında deplasmanda Metalist Kharkiv'i 1-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. NTV Spor'un haberine göre karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Turan, maç öncesinde yaşanan füze saldırılarına ilişkin soruyu da yanıtladı.

'OYUNCULARIMLA SIĞINAKTAYDIK'

Saldırı sırasında önce odasında olduğunu, ardından sığınağa indiğini belirten Turan, 10-12 oyuncusunun da sığınakta bulunduğunu söyledi. Turan, oyuncularına maça çıkabilecek durumda olup olmadıklarını sorduğunu belirterek, savaş koşullarının bir bahane değil gerçeklik olduğunu ifade etti. Oyuncularının buna rağmen sahaya çıkmak istediğini söyleyen Turan, takımıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Arda Turan’ın Kiev'de Zor Gecesi: Oyuncularıyla Sığınağa Saklandı - Resim : 1

'ALIŞTIM DEMEK İSTEMİYORUM AMA...'

Ukrayna'daki savaşın psikolojik olarak çok zor olduğunu belirten Turan, "Alıştım demek istemiyorum ama bununla yaşamayı öğreniyoruz sanki. Yaşamayı öğreniyoruz ama bunu kabul etmeyeceğimizi her zaman söyledim" dedi.

Ukrayna'da çocukların ve insanların hayatını kaybettiğini belirten Turan, füze, bomba ve İHA saldırılarına dikkat çekerek, "Umarım dünyaya bir an önce barış gelir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Arda Turan Rusya - Ukrayna savaşı
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Minik Fenerbahçe Taraftarının Formasını Çıkarmasını İstemişti: Şenel Akdemir'den Dikkat Çeken Sözler Minik Fenerbahçe Taraftarının Formasını Çıkarmasını İsteyen Şahıstan Açıklama
Fenerbahçe’den Şampiyonlar Ligi Hamlesi: Romelu Lukaku UEFA Listesine Eklendi Fenerbahçe’de Lukaku UEFA Listesine Eklendi
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji’den 15 ile Uyarı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor Meteoroloji’den 15 ile Uyarı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor
AK Parti'nin Acı Günü: Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül Hayatını Kaybetti AK Parti'nin Acı Günü, Hayatını Kaybetti
Menderes'te Olaylı Seçim: Yumruklu Kavganın Ardından Koltuk AK Parti'ye Geçti Yumruklu Kavganın Ardından Koltuk AK Parti'ye Geçti
Emekli Amiral Türker Ertürk Hakkında Soruşturma Başlatıldı Emekli Amiral Türker Ertürk Hakkında Soruşturma Başlatıldı
3 Kardeş Öldü, Kamyon Şoförünün İfadesi Kahretti: ‘Frene Bastım Ama Duramadım’ 3 Kardeş Öldü, Kamyon Şoförünün İfadesi Kahretti