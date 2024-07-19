Arda Turan'dan İddialı Açıklamalar: 'Türkiye'de Futbolu Değiştireceğim'

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, The Athletic'e açıklamalarda bulundu. Turan, Eyüpspor'un Türkiye'de futbolu değiştireceğini söyledi.

"Teknik direktör Arda, oyuncu Arda ile nasıl anlaşırdı?" sorusuna Arda Turan, "Çok kolay olurdu. Zeki bir oyuncuydum. İletişime açık, oyun taktiklerine her zaman açıktım. Biraz agresif olmam benim için dezavantaj ama teknik direktör olarak durumu idare etmem gerekseydi yapabilirdim." şeklinde yanıt verdi.

Arda Turan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Daha dikkatli ve sakin olabilirdim ama Arda o Arda değil artık. Agresifliği benden çıkarırsanız oyun tarzımı kaybederim. Sevdiğiniz oyuncuyu değiştirmeye çalışırsanız artık onu sevmiyorsunuz demektir. Oyuncuyken çok fazla baskı hissetmedim. Yeteneklerime çok güveniyordum.

'ATLETICO İLE YAŞADIĞIMIZ ŞAMPİYONLUKLAR, SPOR TARİHİNİN EN ZORUYDU'

Leicester'ın Premier Lig'i kazanması, Bursaspor'un Süper Lig'i kazanmasına saygı duyuyorum. Ama Atletico Madrid ile yaşadığımız şampiyonluklar spor tarihinin en zoruydu. Belki de tarihin en iyi Barcelona ve Real Madrid'ine karşı savaştık. Bir tarafta Messi, diğer tarafta Ronaldo. İmkansızdı. Maçtan sonra duş alınca Real'in 2-0 maçı kazandığını görmek hayallerinizi yıkıyor. Her sabah yeniden hayal etmeniz lazım.

Amacım sadece teknik direktör olmak değil. Futbol tarzını değiştirmek istedim. Teknik direktör olmaktan daha fazlası. Yeni futbol tarzı uygulamak istedim. Yardımcı antrenör olmak istemedim. Bir takım almak ve onu şekillendirmek istedim. Benim ve takımım üzerinde her zaman baskı oldu. Kariyerim nedeniyle bana olacak baskısıyı en aza indirmeye çalıştım. Sahaya odaklandım ve baskıları azalttım.

'MANCHESTER CITY GİBİ TAKIM KURMAK İSTİYORUM'

Süper Lig'e yükseldik. Ama asıl iş şimdi başlıyor. Tek mutluluğum oyunla kulüp içini nasıl değiştirdiğimizi insanlara gösterdik. Uzun vadede stratejilerimi uygulamaya çalışacağım. Avrupa kupalarına katılabilecek bir takım yapmak istiyorum. Manchester City gibi oynayabilecek takım kurmak istiyorum. Türkiye'deki teknik direktörlerin oyuna odaklandıklarında büyük işler başarabileceğini göstermek istiyorum.

Önemli olan fırsatlar geldiğinde hazır olmak. Klişe gelebilir ama burada mutluyum. Roma'da bir yerlerde ikinci adam olacağıma kendi yerimin lideri olurum.