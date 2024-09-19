Arda Turan'dan Dikkat Çeken Derbi İtirafı: 'Galatasaray Kazanırsa...'

Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında Eyüpspor, Beşiktaş'a konuk olurken; Fenerbahçe ve Galatasaray da Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, kritik karşılaşmalar öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'BU SENE ÇOK İYİ BİR BEŞİKTAŞ VAR'

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, Beşiktaş ile oynayacakları maç hakkında şunları söyledi:

"Bu sene çok iyi bir Beşiktaş var. Başlarında mükemmel bir hocaları var. Süperstarların süper oynadığı bir Beşiktaş var. Maçı güzelleştirmeye çalışacağız. Pazar günü İnönü'de oynamak çok özel olacaktır."

'GALATASARAY KAZANIRSA...'

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hakkında da konuşan Arda Turan, "Saha içinde kalan, eğlenceli ve iyi oyunların oynandığı, hakemin konuşulmadığı bir derbi olsun. İki tarafa da başarılar diliyorum. Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray kazanırsa mutlu olurum ama benim tek baktığım şey Eyüpspor ve Eyüpspor'un çıkarları" dedi.

'UMARIM AVRUPA SAHNESİNDE DE KARŞILAŞIRIZ'

Geçtiğimiz haftasonu Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kayserispor ile oynadıkları maça da değinen Arda Turan, "Burak Yılmaz zaten benim yüzümden hoca olmuştu. Futbolun önemli figürleriydik, futboldan sonra bunların olması da normal. Umarım Nuri gibi Avrupa sahnesinde de karşılaşırız" açıklamasında bulundu.