Arda Turan Ukrayna'da Sezonun Teknik Direktörü Seçildi

Shakhtar Donetsk ile şampiyonluk yaşayan Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'de yılın teknik direktörü ödülünü kazandı.

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Arda Turan Ukrayna'da Sezonun Teknik Direktörü Seçildi
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Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'de yılın teknik direktörü ödülünü kazandı.

EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR

Ligin internet sitesindeki açıklamaya göre oylamada rakiplerini geride bırakan Arda Turan, 2025-2026 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi.

Oylamada LNZ Cherkasy'nin teknik direktörü Vitaliy Ponomaryov ikinci, Polissya'yı çalıştıran Ruslan Rotan ise üçüncü oldu.

AVRUPA'DA ETKİLEYİCİ BİR PERFORMANS GÖSTERDİLER

Arda Turan yönetiminde geride kalan sezon Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde ise yarı final oynama başarısı gösterdi.

Kaynak: AA

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Arda Turan Ukrayna
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