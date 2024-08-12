Arda Turan, Neden Kırmızı Kart Gördüğünü Açıkladı

Süper Lig'in 1. haftasında oynanan maçta kırmızı kart gören Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, neden kırmızı kart gördüğünü açıkladı.

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Arda Turan, Neden Kırmızı Kart Gördüğünü Açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanan maçta Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan İkas Eyüpspor'da, teknik direktör Arda Turan açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın 77. dakikasında müsabakanın hakemi Oğuzhan Çakır tarafından kırmızı kartla oyun dışına atılan Arda Turan, hakemlerin kendilerine karşı daha insancıl olmalarını gerektiğini belirterek, "Hakem arkadaşlarımıza da naçizane tavsiyem daha iyi bir iletişim içinde olmaları. Futbol bir eğlence sporu. Bize karşı yaklaşımları daha insancıl olmalı. Hakaret etmeden, sadece teknik alanımı terk ettiğim için ihraç edildim. Hakemlerimiz bunu herkese ve her yerde uygulayacaklarını söyledi. 'Adalet' söylemiyle yola çıkan TFF'ye, kurullarına ve hakem arkadaşlarımıza güvenim sonsuz" ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın açıklaması şöyle:

Arda Turan, Neden Kırmızı Kart Gördüğünü Açıkladı - Resim : 1

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