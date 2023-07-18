Arda Turan, 1 yıl içinde tanınmayacak hale geldi: 'Sana ne olmuş böyle?'
Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük deneyimine Eyüpspor'da başlayan Arda Turan'ın son hali herkesi şaşkına çevirdi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan takımıyla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Geçtiğimiz sezon play-off'larda elenerek Süper Lig hayalini gerçekleştiremeyen Arda Turan yeni sezon için ipleri oldukça sıkı tutuyor. Arda Turan'ın antrenmanda çekilen son fotoğrafı ise ''Arda Turan'a ne olmuş böyle?'' sorusunu akıllara getirdi.
Saçındaki ve sakalındaki beyazların arttığı görülen Arda Turan bir senede adeta bambaşka birine dönüştü.
İşte Arda Turan'ın son hali: