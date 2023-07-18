Arda Turan, 1 yıl içinde tanınmayacak hale geldi: 'Sana ne olmuş böyle?'

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük deneyimine Eyüpspor'da başlayan Arda Turan'ın son hali herkesi şaşkına çevirdi.

Son Güncelleme:
Arda Turan, 1 yıl içinde tanınmayacak hale geldi: 'Sana ne olmuş böyle?' - Resim: 1

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan takımıyla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

1 6
Arda Turan, 1 yıl içinde tanınmayacak hale geldi: 'Sana ne olmuş böyle?' - Resim: 2

Geçtiğimiz sezon play-off'larda elenerek Süper Lig hayalini gerçekleştiremeyen Arda Turan yeni sezon için ipleri oldukça sıkı tutuyor. Arda Turan'ın antrenmanda çekilen son fotoğrafı ise ''Arda Turan'a ne olmuş böyle?'' sorusunu akıllara getirdi.

2 6
Arda Turan, 1 yıl içinde tanınmayacak hale geldi: 'Sana ne olmuş böyle?' - Resim: 3

Saçındaki ve sakalındaki beyazların arttığı görülen Arda Turan bir senede adeta bambaşka birine dönüştü.

3 6
Arda Turan, 1 yıl içinde tanınmayacak hale geldi: 'Sana ne olmuş böyle?' - Resim: 4

İşte Arda Turan'ın son hali:

4 6