Arda Turan, 1 yıl içinde tanınmayacak hale geldi: 'Sana ne olmuş böyle?'

Geçtiğimiz sezon play-off'larda elenerek Süper Lig hayalini gerçekleştiremeyen Arda Turan yeni sezon için ipleri oldukça sıkı tutuyor. Arda Turan'ın antrenmanda çekilen son fotoğrafı ise ''Arda Turan'a ne olmuş böyle?'' sorusunu akıllara getirdi.