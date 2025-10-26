Arda Güler'li Real Madrid Barça’yı Devirdi!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

LaLiga’da sezonun ilk El Clasico’su nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Arda Güler’li Real Madrid, sahasında ağırladığı Barcelona’yı 2-1 mağlup ederek hem derbiyi kazandı hem de zirvede farkı 5 puana çıkardı.

ARDA'NIN ASİSTİ VAR'A TAKILDI

Milli yıldız Arda Güler, dev derbide ilk 11’de sahaya çıktı ve 66 dakika forma giydi. İlk yarıda Mbappe’ye yaptığı asist VAR kararıyla iptal edildi. Sahadan alkışlarla çıkan Arda, Bernabeu tribünlerinden büyük destek gördü.

Maçın 22. dakikasında Bellingham’ın pasında topla buluşan Mbappe, fileleri havalandırarak Real’i öne geçirdi. 38. dakikada Barcelona, Rashford’un ortasında Fermin Lopez ile skoru eşitledi. Ancak 43. dakikada Bellingham, Militao’nun kafa pasını ağlara göndererek yeniden üstünlüğü getirdi. İkinci yarıda Real Madrid’in kazandığı penaltıyı Mbappe gole çeviremedi, ancak skor değişmedi.

PUAN FARKI AÇILDI

Bu sonuçla Real Madrid puanını 27’ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Barcelona ise 22 puanda kaldı ve son üç maçının ikisini kaybetti.

