Arda Güler'in Yüzünü Güldüren Jest! İlk Fotoğraf Paylaşıldı

Alman otomobil devi BMW, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'e 'i7' hediye etti. BMW, daha önce de Real Madrid'in tüm oyuncularına 'XM Label Red' hediye etmişti. Arda Güler'in kendisine hediye edilen 'i7' ile fotoğrafı da ortaya çıktı.

BMW İ7 ÖZELLİKLERİ NEDİR?

BMW i7, özellikleri itibariyle elektrikli otomobillerin geldiği son noktayı temsil ediyor. Aracın 400 kW-544 HP güç ve 745 Nm tork sağlayan elektrik motorları 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 4.7 saniyede ulaşmasını sağlıyor.

Üstelik bu kadar yüksek performans sunan ve de oldukça geniş iç-dış hacme sahip bir otomobile göre menzili oldukça yüksek. Şirketin belirttiğine göre tek şarj ile 600 km üzeri yol gitmek mümkün. Gerçekçi verilerde de benzer şekilde 590 km ila 625 km arası menzile sahip olduğu söyleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem