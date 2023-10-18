Arda Güler'in tavrı dünya devini çıldırttı: Birer birer ortaya çıktı

REAL MADRID'TEN ARDA'YA ÖVGÜ

Real Madrid'in Alman süper yıldızı Toni Kroos, beyaz formayla ilk maçına çıkmaya başlayan Arda Güler ile ilgili manşetlere taşınan bir tanım yaptı.

Kroos, Arda Güler hakkında 'Bu çocuk muhteşem. 18 yaşında ama bazılarımızın asla yapamayacağı şeyleri yapıyor. Sol ayağı çok acayip!" ifadelerini kullandı.