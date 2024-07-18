Arda Güler'in Pozu Gündem Oldu

EURO 2024’te gösterdiği performansla adından söz ettiren milli yıldız Arda Güler bu kez ünlü televizyon yıldızı Ekin Su Cülcüloğlu ile verdiği pozla gündeme oturdu.

Real Madrid’le New Jersey’deki kampa katılacak olan Arda Güler, tatilde de çalışmalarını sürdürdü. Milli yıldızın sosyal medyada ünlü televizyon yıldızı Ekin Su Cülcüloğlu ile birlikte paylaşılan fotoğrafı İspanyol basınının da dikkat çekti.

İngiltere'de yayımlanan Aşk Adası'nda (Love Island) yer alan Ekin Su, sosyal medyadan Arda Güler'le fotoğrafını paylaştı. Ekin Su paylaşımına ‘Sadece en iyisi’ notunu düştü.