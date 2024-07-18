Arda Güler'in Pozu Gündem Oldu

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler ünlü televizyon yıldızı Ekin Su Cülcüloğlu ile verdiği pozla gündeme oturdu. Cülcüloğlu, paylaştığı fotoğrafa, "Sadece en iyisi" notunu düştü.

Son Güncelleme:
Arda Güler'in Pozu Gündem Oldu

EURO 2024’te gösterdiği performansla adından söz ettiren milli yıldız Arda Güler bu kez ünlü televizyon yıldızı Ekin Su Cülcüloğlu ile verdiği pozla gündeme oturdu.

Real Madrid’le New Jersey’deki kampa katılacak olan Arda Güler, tatilde de çalışmalarını sürdürdü. Milli yıldızın sosyal medyada ünlü televizyon yıldızı Ekin Su Cülcüloğlu ile birlikte paylaşılan fotoğrafı İspanyol basınının da dikkat çekti.

Arda Güler'in Pozu Gündem Oldu - Resim : 1

İngiltere'de yayımlanan Aşk Adası'nda (Love Island) yer alan Ekin Su, sosyal medyadan Arda Güler'le fotoğrafını paylaştı. Ekin Su paylaşımına ‘Sadece en iyisi’ notunu düştü.

Etiketler
Arda Güler Real Madrid Euro 2024
Son Güncelleme:
Salçadaki Küfü Unutun! Yunan Aşçılar Salçayı Böyle Yapıyor ve Küf Oluşmuyor Salçadaki Küfü Unutun! Yunan Aşçılar Salçayı Böyle Yapıyor ve Küf Oluşmuyor
Hacıosmanoğlu'ndan Çarpıcı Açıklama: Büyükekşi'yi Seçerlerse... 'Mehmet Büyükekşi'yi Seçerlerse...'
Seçim Öncesi Flaş Açıklamalar: Gümüşdağ Açık Kapı Bıraktı, Koç Rest Çekti, Arat'ın Alternatifi Var Gümüşdağ, Koç ve Arat'tan Flaş Açıklamalar
Sivrisinek ve Kenelerden Kurtulmanın Kolay Yolları: Artık Gece Rahatça Uyuyabileceksiniz Sivrisinek ve Kenelerden Kurtulmanın Kolay Yolları: Artık Gece Rahatça Uyuyabileceksiniz
ÇOK OKUNANLAR
Seyhan Avşar Yazdı: Erdoğan Neden Metin Kıratlı'yı Seçti? Erdoğan Neden Metin Kıratlı'yı Seçti?
168 Bin Liralık Hesapla Gündemdeydi: Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Metin Kıratlı Atandı Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Metin Kıratlı Atandı
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: İki Maaşta Daha Zam Oranı Belli Oldu İki Maaşta Daha Zam Oranı Belli Oldu
Altın Güne Rekorla Başladı Altın Güne Rekorla Başladı
Aciller Doldu Taştı! Uzmanlardan Uyarı Üstüne Uyarı Geldi Aciller Doldu Taştı! Yaz Aylarında Bunlara Dikkat