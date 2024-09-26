Arda Güler'e BMW Şoku

Real Madrid futbolcuları, BMW'nin yeni elektrikli araçlarını teslim aldı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Arda Güler’in de yer aldığı fotoğraflar büyük ilgi gördü. Özellikle milli futbolcunun BMW i7 tercih etmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

BMW i7’NİN ÖZELLİKLERİ

BMW i7, sahip olduğu teknoloji ve performans özellikleriyle elektrikli otomobil sektöründe zirveyi temsil ediyor. 400 kW gücünde ve 544 beygirlik elektrik motorlarına sahip olan araç, 745 Nm tork üretiyor. Bu güç, i7’nin 0’dan 100 km/s hıza sadece 4.7 saniyede ulaşmasını sağlıyor.

Buna ek olarak, yüksek performansına rağmen aracın menzili oldukça etkileyici. Tek bir şarjla 600 km'nin üzerinde yol alabilen BMW i7, bu özelliğiyle kullanıcılarının beğenisini kazanıyor. Gerçek kullanım koşullarında da 590 km ila 625 km arasında menzil sunuyor.