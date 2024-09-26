Arda Güler'e BMW Şoku
Dünyaca ünlü otomobil markası BMW, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler’e elektrikli i7 modelini hediye etti. Alman otomotiv devi, performans odaklı i7 modeliyle futbol dünyasında da dikkat çeken bir adım atarken BMW i7 xDrive 60 modeli, Türkiye'de 10 milyon TL değerinden satılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Real Madrid futbolcuları, BMW'nin yeni elektrikli araçlarını teslim aldı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Arda Güler’in de yer aldığı fotoğraflar büyük ilgi gördü. Özellikle milli futbolcunun BMW i7 tercih etmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
BMW i7’NİN ÖZELLİKLERİ
BMW i7, sahip olduğu teknoloji ve performans özellikleriyle elektrikli otomobil sektöründe zirveyi temsil ediyor. 400 kW gücünde ve 544 beygirlik elektrik motorlarına sahip olan araç, 745 Nm tork üretiyor. Bu güç, i7’nin 0’dan 100 km/s hıza sadece 4.7 saniyede ulaşmasını sağlıyor.
Buna ek olarak, yüksek performansına rağmen aracın menzili oldukça etkileyici. Tek bir şarjla 600 km'nin üzerinde yol alabilen BMW i7, bu özelliğiyle kullanıcılarının beğenisini kazanıyor. Gerçek kullanım koşullarında da 590 km ila 625 km arasında menzil sunuyor.
FUTBOLCULARIN SEÇTİĞİ ARAÇLAR
Arda Güler: BMW i7 xDrive 60 (544 HP, 139.550 Euro)
Lucas Vazquez: BMW i7 M70 xDrive (659 HP, 186.650 Euro)
Kylian Mbappe: BMW XM (653 HP, 179.900 Euro)
Jude Bellingham: BMW XM (653 HP, 179.900 Euro)
David Alaba: BMW XM (653 HP, 179.900 Euro)
Brahim Diaz: BMW i7 xDrive 60 (544 HP, 139.550 Euro)
Dani Carvajal: BMW XM (653 HP, 179.900 Euro)
Carlo Ancelotti: BMW i5 M60 xDrive (601 HP, 114.450 Euro)
Eduardo Camavinga: BMW i5 M60 xDrive (601 HP, 114.450 Euro)
Endrick: BMW iX xDrive50 (523 HP, 108.650 Euro)