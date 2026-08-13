Arda Güler ve Jose Mourinho Yeniden İstanbul Yolunda! Dev Kupa Türkiye'de Oynanacak
İspanya Futbol Federasyonu, 2027 İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyonda Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad şampiyonluk için sahaya çıkacak.
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2027 İspanya Süper Kupası, 2-7 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da futbolseverlerle buluşacak. İspanya Futbol Federasyonu, organizasyonun Türkiye'de düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ NETLEŞTİ
Turnuvanın yarı finalinde birbirinden iddialı eşleşmeler futbolseverleri bekliyor.
Real Sociedad – Real Madrid
Barcelona – Atletico Madrid
HEYECAN OLİMPİYAT'TA YAŞANACAK
Dört dev kulübün mücadele edeceği turnuvanın tüm karşılaşmaları Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: İHA
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