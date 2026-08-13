Arda Güler ve Jose Mourinho Yeniden İstanbul Yolunda! Dev Kupa Türkiye'de Oynanacak

İspanya Futbol Federasyonu, 2027 İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyonda Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad şampiyonluk için sahaya çıkacak.

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Arda Güler ve Jose Mourinho Yeniden İstanbul Yolunda! Dev Kupa Türkiye'de Oynanacak
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2027 İspanya Süper Kupası, 2-7 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da futbolseverlerle buluşacak. İspanya Futbol Federasyonu, organizasyonun Türkiye'de düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

Arda Güler ve Jose Mourinho Yeniden İstanbul Yolunda! Dev Kupa Türkiye'de Oynanacak - Resim : 1

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ NETLEŞTİ

Turnuvanın yarı finalinde birbirinden iddialı eşleşmeler futbolseverleri bekliyor.

Real SociedadReal Madrid
BarcelonaAtletico Madrid

Arda Güler ve Jose Mourinho Yeniden İstanbul Yolunda! Dev Kupa Türkiye'de Oynanacak - Resim : 2

HEYECAN OLİMPİYAT'TA YAŞANACAK

Dört dev kulübün mücadele edeceği turnuvanın tüm karşılaşmaları Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: İHA

Etiketler
Barcelona Real Madrid Atletico Madrid Real Sociedad Süper Kupa İstanbul
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