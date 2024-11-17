Arda Güler Üzüntüden Ne Yapacağını Şaşırdı
UEFA Uluslar B Ligi’nde A Milli Futbol Takımı, Galler ile golsüz berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrılırken, Arda Güler'in üzüntüsü gündem oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanan karşılaşma sonrası, Real Madrid forması giyen genç yıldız Arda Güler’in üzgün görüntüleri dikkat çekti ve sosyal medyada geniş yankı buldu.
Maç boyunca iki taraf da skoru değiştirecek golü bulamazken, A Milli Takım 88. dakikada Yunus Akgün’ün ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Ancak, 89. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun kullandığı penaltıdan sonuç alınamadı ve mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından Türkiye puanını 11’e, Galler ise 9’a yükseltti.
ARDA GÜLER’İN ÜZGÜN HALİ ÇOK KONUŞULDU
Mücadelenin ardından, bu sezon Real Madrid’de düzenli forma şansı bulamayan ve maçta 86. dakikada yerini Kaan Ayhan’a bırakan 19 yaşındaki Arda Güler’in üzgün görüntüleri, futbolseverlerin ve sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
Genç oyuncunun bu duygusal anları, milli takımın performansı kadar gündem oldu.