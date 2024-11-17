Arda Güler Üzüntüden Ne Yapacağını Şaşırdı

Maç boyunca iki taraf da skoru değiştirecek golü bulamazken, A Milli Takım 88. dakikada Yunus Akgün’ün ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Ancak, 89. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun kullandığı penaltıdan sonuç alınamadı ve mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından Türkiye puanını 11’e, Galler ise 9’a yükseltti.