Arda Güler Öyle Bir Hareket Yaptı ki! İspanyollar Onu Konuşuyor
Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, taraftarlara beklenen performansını sonunda gösterdi. Eflatun-beyazlılar Leganes'i 3-0 golle geçerken, İspanya gazetelerini Arda Güler süsledi.
Real Madrid’in Leganes’i 3-0 gibi net bir skorla mağlup ettiği karşılaşmada, milli yıldız Arda Güler de 75 dakika sahada kaldı. Bir de asist kaydeden Arda adeta gözlerin pasını sildi.
Arda’nın harika performansı, İspanyol basınında da kendisine geniş yer bulurken, İspanyollar milli yıldızı öve öve bitiremedi. İşte, İspanyol basınından Arda Güler yorumları…
ESTADIO DEPORTIVO: MUHTEŞEM PERFORMANS
"Takımda yerini almaya kararlı görünen Arda Güler'in muhteşem performansıyla karşılaştık. Oldukça ciddi bir şekilde mücadele eden Türk, muhteşem bireysel oyununun ardından 25. dakikada takımını öne geçirmenin eşiğine geldi ancak Dmitrovic buna izin vermedi”
ESTADIO DEPORTIVO: "MUHTEŞEM PERFORMANS"
"Takımda yerini almaya kararlı görünen Arda Güler'in muhteşem performansıyla karşılaştık. Oldukça ciddi bir şekilde mücadele eden Türk, muhteşem bireysel oyununun ardından 25. dakikada takımını öne geçirmenin eşiğine geldi ancak Dmitrovic buna izin vermedi”
ESTADIO DEPORTIVO: "MUHTEŞEM PERFORMANS"
"Takımda yerini almaya kararlı görünen Arda Güler'in muhteşem performansıyla karşılaştık. Oldukça ciddi bir şekilde mücadele eden Türk, muhteşem bireysel oyununun ardından 25. dakikada takımını öne geçirmenin eşiğine geldi ancak Dmitrovic buna izin vermedi”
SPORT: "GÜNEŞ SİSTEMİNİN MERKEZİ ARDA GÜLER"
"İlk 11'de verilen şansı iyi değerlendiren Arda Güler, yıldızlardan oluşan bir güneş sisteminin merkeziydi.”
AS: "GÜLER BİZE FUTBOLUN BELKİ DE EN İYİ DRİBLİNGİNİ YAPTI"
"Türk futbolcu ilk 11'de başladı, harika bir oyun oynadı ve her şeyden önce eylemleriyle bu güzel eseri bıraktı. Taraftarların en çok sevdiği şey.”
EL DESMARQUE: "ARDA GÜLER REAL MADRİD TARAFTARLARINI BÜYÜLEDİ"
"İzleyenleri ayağa kaldıran eylemlerin birçoğu Türk'ün kramponlarından geldi. Hatta bazıları sosyal ağlarda viral oldu. Bir sonraki aksiyonunda ise birçok rakibi geçti ve kaleye şut atmayı başardı. Ancak Dimitrovic golü atmasına engel oldu.”