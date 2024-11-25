Arda Güler Öyle Bir Hareket Yaptı ki! İspanyollar Onu Konuşuyor

AS: "GÜLER BİZE FUTBOLUN BELKİ DE EN İYİ DRİBLİNGİNİ YAPTI"



"Türk futbolcu ilk 11'de başladı, harika bir oyun oynadı ve her şeyden önce eylemleriyle bu güzel eseri bıraktı. Taraftarların en çok sevdiği şey.”