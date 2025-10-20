Arda Güler Neye Uğradığını Şaşırdı! Maç Sonu Şoke Eden Talep

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İspanya La Liga’da Real Madrid Getafe’yi son dakikalarda Kylian Mbappe’nin attığı golle mağlup etti. Real Madrid’i ipten alan golün asistini Arda Güler yaparken, maç sonu milli yıldızı şoke eden bir talep geldi. O anları Real Madrid de resmi hesaptan paylaştı.

Karşılaşmaya 65. dakikada dahil olan Arda Güler, Mbappe’nin 80. Dakikada attığı golün asistini yaparken, mücadeleye damga vuran isimlerden oldu.

Arda Güler

Karşılaşmadan sonra top toplayıcı bir çocuğun Arda Güler’den isteği sosyal medyanın gündemine oturdu. Arda Güler, top toplayıcının isteği karşısında şoke olurken, daha sonra çocuğa sarılarak soyunma odasının yolunu tuttu.

Top toplayıcı çocuğun Arda’dan istediği şey ise, şortuydu…

Kaynak: Haber Merkezi