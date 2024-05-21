Arda Güler La Liga tarihine geçti: Ronaldo ve Messi'yi solladı

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Real Madrid, deplasmanda Villarreal ile karşılaştı. Maçta 2 gol atan genç yetenek Arda Güler karşılaşmanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

19 yaşındaki Arda Güler, ilk yarıda attığı ilk ve son gollerle bu sezon La Liga'daki gol sayısını 6'ya çıkardı ve Real Madrid tarihinde en az sürede en fazla gol atan oyuncu olarak tarihe geçti. Sezonun başında yaşadığı sakatlıkların ardından sahada 373 dakika süre alan Arda, bu süreye 6 gol sığdırarak önemli bir başarı elde etti.

Akşam gazetesinin haberine göre, sakatlıklarını atlattıktan sonra takımına müthiş bir şekilde uyum sağlayan Arda, performansını sürekli yükseltti ve bu süreçte sadece Cristiano Ronaldo'yu değil, diğer birçok efsane ismi de geride bıraktı. Arda, 373 dakikada 6 gol atarak, bu başarıya 436 dakikada ulaşan Cristiano Ronaldo, 605 dakikada ulaşan Ronaldo Nazario, 749 dakikada ulaşan Raul ve 780 dakikada 6 gol atan Lionel Messi gibi isimleri geride bıraktı.

La Liga'da sadece 4 kez ilk 11'de başlamasına rağmen, efsane oyuncuların ilk 6 gol istatistiklerini geride bırakan Arda Güler, 63 dakikada 1 gol ortalamasıyla neredeyse 'saat başı gol' başarısına ulaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem