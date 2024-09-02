Arda Güler İspanya'nın Gündemine Oturdu

Real Madrid'in Real Betis'i mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler hiç süre alamazken, teknik direktör Ancelotti taraftar tarafından topun ağzına konuldu. Taraftarlarda Arda'nın küstürüleceği konusunda endişesi hakim...

Son Güncelleme:
Arda Güler İspanya'nın Gündemine Oturdu

İspanya La Liga’da 4’üncü haftada oynanan Real Madrid-Real Betis karşılaşmasının ardından milli futbolcu Arda Güler ülkenin gündemine oturdu.

Madrid ekibinin Real Betis’i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Mbappe 2 golle yıldızlaştı. Karşılaşmada forma şansı bulamayan Arda Güler ise İspanya’da taraftarlar arasında gündem oldu.

NTV Spor’un aktardığına göre, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlayan Arda Güler’in mücadelede son düdüğün çalmasının ardından mutsuz bir şekilde soyunma odasına gitmesi taraftarın gözünden kaçmadı.

Arda’nın yerine Ceballos ile maça başayan teknik direktör Carlo Ancelotti, Real Madrid taraftarlar tarafından topa tutuldu. Arda’nın hiç süre alamamış olması nedeniyle taraftarlarda milli yıldızın küstürüleceği konusunda endişesi oluştu.

Etiketler
Arda Güler Real Madrid İspanya
Son Güncelleme:
Duyan Ankara ve İstanbul'dan Oraya Akın Ediyor! Arsada En İyi Kazandıran İlçe Duyan Ankara ve İstanbul'dan Oraya Akın Ediyor! Arsada En İyi Kazandıran İlçe
Taraftarın Sevgilisi Olmuştu: Jayden Oosterwolde'den Fenerbahçe Kararı Oosterwolde'den Fenerbahçe Kararı
Emekli Olan Herkes Bu İlçeden Arsa Bakıyor! Hem Sakin, Hem Çok Ucuz Emekli Olan Herkes Bu İlçeden Arsa Bakıyor! Hem Sakin, Hem Çok Ucuz
Galatasaray'dan Giden Fırtına Gibi Esiyor: Ndombele ve Tete'nin Eski Halinden Eser Yok Galatasaray'dan Giden Fırtına Gibi Esiyor