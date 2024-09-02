Arda Güler İspanya'nın Gündemine Oturdu

İspanya La Liga’da 4’üncü haftada oynanan Real Madrid-Real Betis karşılaşmasının ardından milli futbolcu Arda Güler ülkenin gündemine oturdu.

Madrid ekibinin Real Betis’i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Mbappe 2 golle yıldızlaştı. Karşılaşmada forma şansı bulamayan Arda Güler ise İspanya’da taraftarlar arasında gündem oldu.

NTV Spor’un aktardığına göre, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlayan Arda Güler’in mücadelede son düdüğün çalmasının ardından mutsuz bir şekilde soyunma odasına gitmesi taraftarın gözünden kaçmadı.

Arda’nın yerine Ceballos ile maça başayan teknik direktör Carlo Ancelotti, Real Madrid taraftarlar tarafından topa tutuldu. Arda’nın hiç süre alamamış olması nedeniyle taraftarlarda milli yıldızın küstürüleceği konusunda endişesi oluştu.