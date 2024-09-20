Arda Güler Havalara Uçtu!
İspanyol devi Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, kariyerinde Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşarken özel hayatıyla da gündeme geldi. Milli futbolcu, sevgilisi Duru Nayman ile birlikte Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois için düzenlenen belgesel galasında ilk kez el ele görüntülendi.
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Daha önce sosyal medya üzerinden ilişkilerini duyuran Güler ve Nayman çifti, galada İspanyol basınının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çiftin davetteki samimi ve mutlu halleri dikkat çekerken, Arda Güler’in sevgilisiyle ilk kez resmi bir etkinlikte boy göstermesi magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Arda Güler’in forma giydiği Real Madrid'de önemli bir taktik değişikliği gündemde. İspanyol basınına göre, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin mevcut 4-3-3 sistemini değiştirip 4-4-2 formasyonuna geçmesi planlanıyor. Bu değişiklikle hücum hattında Rodrygo’nun yedek kulübesine çekilmesi ve farklı oyuncuların daha fazla süre alması bekleniyor.
La Liga’da beş maçta üç galibiyet ve iki beraberlik alan Real Madrid, 11 puanla üçüncü sırada yer alırken, Barcelona ise tüm maçlarını kazanarak 15 puanla zirvede bulunuyor. Ancelotti’nin yapacağı bu taktik değişikliğinin, sezonun geri kalanındaki şampiyonluk yarışında önemli bir rol oynayabileceği belirtiliyor.