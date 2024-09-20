Arda Güler Havalara Uçtu!

La Liga’da beş maçta üç galibiyet ve iki beraberlik alan Real Madrid, 11 puanla üçüncü sırada yer alırken, Barcelona ise tüm maçlarını kazanarak 15 puanla zirvede bulunuyor. Ancelotti’nin yapacağı bu taktik değişikliğinin, sezonun geri kalanındaki şampiyonluk yarışında önemli bir rol oynayabileceği belirtiliyor.