Antrenöre Kafa Atan Hakemin Cezası Belli Oldu

Malatya'da okullar arası taekwondo turnuvasında antrenöre kafa atan hakemin cezası belli oldu. Taekwondo Federasyonu tarafından hakeme 6 ay uzaklaştırma cezası verildi.

Antrenöre Kafa Atan Hakemin Cezası Belli Oldu

Malatya'da, geçtiğimiz günlerde düzenlenen okullar arası taekwondo turnuvasında hakem Murat Sarıkaya, tartıştığı antrenör Usame Zeyveli'ye kafa attı.

Kameralara da yansıyan saldırı sonrası hakem Sarıkaya ile antrenör bir ara gelirken, hakeme Taekwondo Federasyonu tarafından 6 ay uzaklaştırma cezası verildi.

Olayın ödül töreninde gerçekleştiğini kaydeden Malatya Taekwondo İl Temsilcisi Nedim Türk, antrenör ile hakemin bir araya gelerek konunun tatlıya bağlandığını söyledi.

Kaynak: İHA

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