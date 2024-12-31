Antrenmanda Sakatlanmıştı, Beşiktaşlı Futbolcu Serkan Emrecan Terzi Ameliyat Oldu

Antrenmanda geçirdiği sakatlık sonucunda sağ ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edilen Beşiktaşlı genç oyuncu Serkan Emrecan Terzi ameliyat oldu. Futbolcunun son sağlık durumunu, siyah-beyazlı kulüp açıkladı.

“REHABİLİTASYON SÜRECİNE BAŞLANACAK”

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcunun iyi olduğu mesajı verilerek şöyle denildi:

Emrecan Terzi'ye, sağlık kurulu başkanımız Tekin Kerem Ülkü tarafından ayak bileği bağ rekonstrüksiyonu cerrahi işlemi uygulandı. Rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacak futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kaynak: AA