Antrenmanda Sakatlanmıştı, Beşiktaşlı Futbolcu Serkan Emrecan Terzi Ameliyat Oldu

Antrenmanda sakatlanan genç oyuncu Serkan Emrecan Terzi, ameliyat oldu. Genç futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Beşiktaş kulübü “Ayak bileği bağ rekonstrüksiyonu cerrahi işlemi uygulandı. Rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacak” açıklamasını yaptı.

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Antrenmanda Sakatlanmıştı, Beşiktaşlı Futbolcu Serkan Emrecan Terzi Ameliyat Oldu

Antrenmanda geçirdiği sakatlık sonucunda sağ ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edilen Beşiktaşlı genç oyuncu Serkan Emrecan Terzi ameliyat oldu. Futbolcunun son sağlık durumunu, siyah-beyazlı kulüp açıkladı.

Antrenmanda Sakatlanmıştı, Beşiktaşlı Futbolcu Serkan Emrecan Terzi Ameliyat Oldu - Resim : 1

“REHABİLİTASYON SÜRECİNE BAŞLANACAK”

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcunun iyi olduğu mesajı verilerek şöyle denildi:

Emrecan Terzi'ye, sağlık kurulu başkanımız Tekin Kerem Ülkü tarafından ayak bileği bağ rekonstrüksiyonu cerrahi işlemi uygulandı. Rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacak futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Antrenmanda Sakatlanmıştı, Beşiktaşlı Futbolcu Serkan Emrecan Terzi Ameliyat Oldu - Resim : 2

Kaynak: AA

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