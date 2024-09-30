Antrenman Yaparken Fenalaşan Başpehlivan Ali Altun Yaşamını Yitirdi

Olay, öğlen sıraların Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre Döşemealtı Belediyespor güreşçilerinden başpehlivan Ali Altun, Konyaaltı ilçesinde bulunan bir spor salonunda antrenman yaptığı sırada fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen ve arkadaşları tarafından bölgede bulunan özel bir hastaneye götürülen Altun, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ali Altun'un zaman zaman arkadaşlarına sırtının ağrıdığını söylediği öğrenildi. Altun'un cenazesi yarın saat 10.00'da Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta defnedilecek.

BAŞKANDAN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Ali Altun’un hayatını kaybettiğini öğrenerek kaldırıldığı hastaneye giden Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Dal mesajında, “Belediye güreşçimiz, başpehlivan Ali Altun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Başpehlivanımızın genç yaşta hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ali Altun’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınları başta olmak üzere güreş camiasına başsağlığı diliyorum” ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA-İHA