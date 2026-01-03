Anthony Musaba Resmen Fenerbahçe'de! 4.5 Yıllık Sözleşme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Anthony Musaba'yı resmen duyurdu. Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba'nın transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. TFF internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 25 yaşındaki futbolcunun lisansı bugün çıkarıldı. Fenerbahçe, Samsunspor'da forma giyen Anthony Musaba'nın 5.75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödedi.

Hollandalı kanat oyuncusu, Samsunspor formasıyla sahaya çıktığı 22 maçta 6 gol attı ve 3 kez asist katkısında bulundu.

SAMSUNSPOR VEDA ETTİ

Samsunspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Musaba'ya veda etti. Paylaşımda "Teşekkürler Anthony Musaba… Kulübümüze katıldığın günden bu yana hem Süper Lig’de hem de UEFA Konferans Ligi’nde verdiğin mücadele ve katkılarınla bu tarihi yolculuğun önemli parçalarından biri oldun. Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz" denildi.

