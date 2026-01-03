Anthony Musaba Resmen Fenerbahçe'de! 4.5 Yıllık Sözleşme

Fenerbahçe, Anthony Musaba transferini resmen duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı futbolcuyla 4,5 yıllık uzun vadeli bir anlaşmaya imza attı.

Son Güncelleme:
Anthony Musaba Resmen Fenerbahçe'de! 4.5 Yıllık Sözleşme
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Anthony Musaba'yı resmen duyurdu. Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba'nın transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. TFF internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 25 yaşındaki futbolcunun lisansı bugün çıkarıldı. Fenerbahçe, Samsunspor'da forma giyen Anthony Musaba'nın 5.75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödedi.

Hollandalı kanat oyuncusu, Samsunspor formasıyla sahaya çıktığı 22 maçta 6 gol attı ve 3 kez asist katkısında bulundu.

Anthony Musaba Resmen Fenerbahçe'de! 4.5 Yıllık Sözleşme - Resim : 1

SAMSUNSPOR VEDA ETTİ

Samsunspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Musaba'ya veda etti. Paylaşımda "Teşekkürler Anthony Musaba… Kulübümüze katıldığın günden bu yana hem Süper Lig’de hem de UEFA Konferans Ligi’nde verdiğin mücadele ve katkılarınla bu tarihi yolculuğun önemli parçalarından biri oldun. Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Samsunspor
Son Güncelleme:
Turkcell Süper Kupa'da Hakemler Belli Oldu Süper Kupa'da Hakemler Belli Oldu
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Samsunspor'dan Musaba Kararı! Sözleşmesini Feshetti Samsunspor'dan Musaba Kararı
ÇOK OKUNANLAR
ABD’den Venezuela’ya Şok Saldırı! Maduro’yu Kaçırıldı, Trump’tan Flaş Açıklamalar ABD’den Venezuela’ya Şok Saldırı! Maduro’yu Kaçırıldı, Trump’tan Flaş Açıklamalar
200 Bin TL ve Üzerini Kapsıyordu: Para Transferleri İçin Yeni Karar Para Transferleri İçin Yeni Karar
Venezuela'dan Beyaz Saray'a Flaş Talep! Maduro ve Eşinin Nerede Olunduğu Bilinmiyor Maduro ve Eşinin Nerede Olunduğu Bilinmiyor
MHP'den Anayasa Çıkışı: Başkanlık Sisteminde Revizyon Gündemde Başkanlık Sisteminde Revizyon Gündemde
İddialar Havada Uçuştu! 'Daltonlar' Duruşmasında Yaşananlar Sonrası 1 Avukat Tutuklandı İddialar Havada Uçuştu! 'Daltonlar' Duruşmasında Yaşananlar Sonrası 1 Avukat Tutuklandı