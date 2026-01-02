Antalyaspor'un Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu

Antalyaspor'da Erol Bulut sonrasında teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu getirildi. Kırmızı-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Uğurlu'nun yapılacak ilk antrenmanda takımın başında olacağı belirtildi.

Son Güncelleme:
Antalyaspor'un Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erol Bulut ile yollarını ayıran Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'yu getirdiğini duyurdu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Hoş geldin Sami Uğurlu. Antalyasporumuz, Teknik Direktör Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Teknik Direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Antalyaspor'dan yapılan resmi açıklamaya göre Uğurlu'nun kırmızı-beyazlıların bu akşam yapılacak olan antrenmanda takımın başında yer alacağı belirtilirken, resmi imza töreninin ise pazartesi günü Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılacağı ifade edildi.

Flaş Karar! Teknik Adamla Yollar AyrıldıFlaş Karar! Teknik Adamla Yollar AyrıldıSpor
TFF Ara Transfer Sezonu Harcama Limitlerini Açıkladı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... İşte 4 Büyüklerin Yeni BütçeleriTFF Ara Transfer Sezonu Harcama Limitlerini Açıkladı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor... İşte 4 Büyüklerin Yeni BütçeleriSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Antalyaspor Sosyal Medya
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Dursun Özbek ve Okan Buruk’tan Erden Timur ve Metehan Baltacı’ya Ziyaret Silivri Cezaevi'ndeki İki İsmi Zİyaret Ettiler
Başakşehir, Deniz Türüç'le Ayrılığı Duyurdu Başakşehir, Ayrılığı Resmen Duyurdu
ÇOK OKUNANLAR
İnfaz Düzenlemesinde Af Gibi Değişiklik! 50 Bin Hükümlüye Tahliye Kapısı Aralanıyor İnfaz Düzenlemesinde Af Gibi Değişiklik! 50 Bin Hükümlüye Tahliye Kapısı Aralanıyor
Trump'ın Açıklaması Sonrası İran'dan ABD'ye Rest: 'Üstlerinizi Vururuz' Trump'ın Açıklaması Sonrası İran'dan ABD'ye Rest: 'Üstlerinizi Vururuz'
Kredi Kartı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Ekstrede Bu Yazı Varsa Dikkat: Tüm Para Sıfırlanacak Kredi Kartı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Ekstrede Bu Yazı Varsa Dikkat: Tüm Para Sıfırlanacak
Balıkesir Sındırgı'da Deprem Balıkesir Sındırgı'da Deprem
Yollarda Yeni Dönemi Bakan Uraloğlu Duyurdu: 58 Bin Hız Sınırı Levhası Kaldırıldı Yollarda Yeni Dönemi Bakan Uraloğlu Duyurdu: 58 Bin Hız Sınırı Levhası Kaldırıldı