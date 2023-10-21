Antalyaspor'un İsrailli futbolcuları, Filistin için yapılacak saygı duruşuna katılmayı reddetti

Antalyaspor'un ki İsrailli futbolcu Ramzi Safouri ve Sagiv Jehezkel, Antalyaspor'un bugün Gaziantep FK ile oynayacağı maçta Filistin için saygı duruşu yapmamak için maça çıkmayacaklarını açıkladı.

Antalyaspor'un İsrailli futbolcuları, Filistin için yapılacak saygı duruşuna katılmayı reddetti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Gaziantep FK ile yapacağı maçta, futbolcular Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için saygı duruşunda bulunacak.

Antalyaspor'un İsrailli futbolcuları Ramzi Safouri ve Sagiv Jehezkel, saygı duruşunda bulunmayı reddetti. Oyuncular bu sebeple maça çıkmayacaklar.

İki futbolcu konuya ilişkin açıklamalarında, "Takım kararımıza saygı duyuyor ve bize tam destek veriyor. Bunun için teşekkür ediyoruz. Buna ek olarak yarınki maçta İsrail'i kınamak için saygı duruşu düzenleneceğini öğrendik. İsrail milli takımın oyuncuları olmaktan gurur duyan futbolcular olarak bu seremonide yer almak, hatta stadyumda bulunmak gibi bir niyetimiz yok"

Kulüp yöneticilerinin kararlarına saygı duyduğunu belirten ikili, açıklamalarının sonunda, "Kalplerimiz ve düşüncelerimiz İsrail'deki kardeşlerimizle birlikte" ifadelerine yer verdi.

Derbinin VAR hakemi belli oldu Derbinin VAR hakemi belli oldu
ATV seyircilerini üzen gelişme... Kuruluş Osman'ı seyredemeyecekler çünkü... ATV seyircilerini üzen gelişme... Kuruluş Osman'ı seyredemeyecekler çünkü...
Hasadı başladı. Birçok kişi ancak yanlış demliyor olabilir! Aşçılar uyarıyor Hasadı başladı. Birçok kişi ancak yanlış demliyor olabilir! Aşçılar uyarıyor
Fenerbahçe, Hatayspor karşısında tarihi rekor için sahada! Fenerbahçe, tarihi rekor için sahada!
ÇOK OKUNANLAR
Emekli zammında son ipucu geldi: İşte yapılacak zamma göre yeni maaş tablosu! Emekli zammında son ipucu geldi: İşte yapılacak zamma göre yeni maaş tablosu!
İslam Memiş 'çok ucuz' dedi, alım tavsiyesi verdi İslam Memiş 'çok ucuz' dedi, alım tavsiyesi verdi
Fenomen Talu çiftinin kaçış öncesi son partisi: Dilan Polat paniğiyle hedeflerine ulaşamamışlar! Fenomen Talu çiftinin kaçış öncesi son partisi: Dilan Polat paniğiyle hedeflerine ulaşamamışlar!
Tapu sahipleri dikkat: 1 Kasım'da başlıyor, büyük ceza geliyor! Tapu sahipleri dikkat: 1 Kasım'da başlıyor, büyük ceza geliyor!
Asgari ücret zammında dikkat çeken tahmin: Zam oranı ve rakam açıklandı Asgari ücret zammında dikkat çeken tahmin: Zam oranı ve rakam açıklandı