Antalyaspor'un İsrailli futbolcuları, Filistin için yapılacak saygı duruşuna katılmayı reddetti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Gaziantep FK ile yapacağı maçta, futbolcular Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için saygı duruşunda bulunacak.

Antalyaspor'un İsrailli futbolcuları Ramzi Safouri ve Sagiv Jehezkel, saygı duruşunda bulunmayı reddetti. Oyuncular bu sebeple maça çıkmayacaklar.

İki futbolcu konuya ilişkin açıklamalarında, "Takım kararımıza saygı duyuyor ve bize tam destek veriyor. Bunun için teşekkür ediyoruz. Buna ek olarak yarınki maçta İsrail'i kınamak için saygı duruşu düzenleneceğini öğrendik. İsrail milli takımın oyuncuları olmaktan gurur duyan futbolcular olarak bu seremonide yer almak, hatta stadyumda bulunmak gibi bir niyetimiz yok"

Kulüp yöneticilerinin kararlarına saygı duyduğunu belirten ikili, açıklamalarının sonunda, "Kalplerimiz ve düşüncelerimiz İsrail'deki kardeşlerimizle birlikte" ifadelerine yer verdi.