Antalyasporlu Milli Cimnastikçiler Sofya’dan 4 Bronz Madalyayla Döndü

Antalyaspor’un başarılı milli sporcuları Selen Camcı ve Alisa Akhun, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleştirilen Sofia Cup 2025 ritmik cimnastik turnuvasında büyük başarıya imza attı.

Antalyasporlu Milli Cimnastikçiler Sofya’dan 4 Bronz Madalyayla Döndü

Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından organize edilen ve Sofya Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvada, ev sahibi Bulgaristan’ın yanı sıra Malezya, Romanya, Avustralya ve Letonya gibi ülkelerden gelen sporcular da sıralama mücadelesi verdi.

SELEN CAMCI'DAN KURDELE VE TOP ALETİNDE BRONZ

Antalyasporlu milli sporcu Selen Camcı, kurdele aletinde 24.300, top aletinde ise 23.600 puan toplayarak her iki kategoride de üçüncülük elde etti. Camcı, bu sonuçlarla madalya koleksiyonuna 2 yeni bronz madalya eklemeyi başardı.Ü

ALİSA AKHUN'DAN GRUP MÜSABAKALARINDA 2 MADALYA

Bir diğer başarılı sporcu Alisa Akhun ise, yer aldığı Ritmik Cimnastik Genç Grup Milli Takımı ile birlikte 5 çember aleti müsabakasında 22.800, 5 labut aletinde ise 21.750 puan alarak iki ayrı branşta bronz madalya kazandı.

Kaynak: İHA

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