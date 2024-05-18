Antalyaspor ile anlaşmaya varan Alex De Souza'nın yardımcıları belli oldu

Antalyaspor, Brezilyalı futbol efsanesi Alex de Souza ile 2 yıllık teknik direktörlük sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, yaptığı açıklamada, sezon sonunda Sergen Yalçın ile yolların ayrılacağını ve teknik direktörlük için birçok isimle görüştüklerini belirtti. Evren, bu görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve Alex de Souza ile 2 yıllık anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

'ALEX BAŞARILI OLACAK'

Kulüp yöneticisi Alkan Evren, Alex'in Türkiye'de sevilen ve saygı duyulan bir isim olduğunu ve Antalyaspor'a da çok yakışacağına inandıklarını söyledi. Evren, Nuri Şahin gibi Alex'in de başarılı olacağına inandıklarını belirtti.

Evren, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alex De Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Alex ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Yardımcılıklarını Mehmet Aurelio ve 2 Brezilyalı teknik adam yapacak. Kaleci antrenörlüğünü ise Mehmet Arslan üstlenecek. Kendisiyle ligin bitiminin ardından Antalya'da imza töreni düzenleyeceğiz. Alex, Türkiye'deki bütün taraftarların karakteriyle, duruşuyla saygı duyduğu bir isim. Örnek bir aile babası. Antayaspor'a da bu özellikleriyle çok yakışacak bir isim."

YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

Alex'in yardımcıları Mehmet Aurelio ve iki Brezilyalı teknik adam olacak. Kaleci antrenörlüğü görevini ise Mehmet Arslan üstlenecek.

'HAZIR MISIN ANTALYA?'

Antalyaspor'un teknik direktörlük için iki yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı Alex De Souza, 20 yılın ardından Antalyaspor teknik direktörü olarak Türkiye'ye döneceğini belirterek, "Hazır mısın Antalya? Ben geliyorum." dedi.

Teknik direktör Alex De Souza, kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından videolu bir mesaj yayınladı.

Souza mesajında, "2004 yılında Türkiye'ye ilk adımımı attım. Orada hem sportif hem de bireysel anlamda hayatımın en harika anılarını biriktirdim. Bugün 20 sene sonra Antalyaspor için, Türkiye'ye yeni anılar eklemek için geri dönüyorum. Bu sefer sahanın kenarında Antalyaspor'un teknik direktörü olarak. Hazır mısın Antalya? Ben geliyorum. Seversin." ifadelerini kullandı.