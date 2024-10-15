Antalyaspor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü evinde Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Antalyaspor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alandaki pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maç ile sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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