Anlaşmaya Varıldı, Salah Trabzonspor'da

Trabzonspor, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'la anlaşmaya vardı.

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Anlaşmaya Varıldı, Salah Trabzonspor'da
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Trabzonspor'un, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birine imza atmaya hazırlandığı iddia edildi. A Spor'un haberine göre bordo-mavililer, Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah'la anlaşmaya vardı. Haberde, Trabzonspor'un transfer sürecini tamamlamak için yarın Yunanistan'a özel uçak göndereceği öne sürüldü.

Anlaşmaya Varıldı, Salah Trabzonspor'da - Resim : 1

2 YILLIK ANLAŞMA

İddiaya göre Salah, İstanbul'da Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'la bir araya gelecek. Tarafların 2 yıllık sözleşmeye imza atmasının ardından deneyimli futbolcunun sağlık kontrollerinden geçeceği ve daha sonra Trabzon'a hareket edeceği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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