Anlaşma tamam: Fenerbahçe, yeni sol bekini buldu

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a kaptırdığı liderlik koltuğunu geri almak isteyen ve ikinci devrede yeni bir çıkış yakalamayı hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Anlaşma tamam: Fenerbahçe, yeni sol bekini buldu - Resim: 1

Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada yer alan ve ligin ikinci yarısında çıkış yakalayarak liderliği Galatasaray'dan devralmayı hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

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Anlaşma tamam: Fenerbahçe, yeni sol bekini buldu - Resim: 2

Sarı - lacivertlilerin yöneticisi Selahattin Baki, teknik direktör Jorge Jesus'un takviye istediği bölgeleri açıklamış ve çalışmaların sürdüğünü dile getirmişti.

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Anlaşma tamam: Fenerbahçe, yeni sol bekini buldu - Resim: 3

Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı, stoper ve sol bek transferlerini istemiş ve yönetim bu talepler doğrultusunda harekete geçmişti.

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Anlaşma tamam: Fenerbahçe, yeni sol bekini buldu - Resim: 4

Savunmasını Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ın bonservisini alarak güçlendiren Fenerbahçe'de sol bek arayışları bir süredir devam ediyordu.

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