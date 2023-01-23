Anlaşma tamam: Fenerbahçe, yeni sol bekini buldu
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a kaptırdığı liderlik koltuğunu geri almak isteyen ve ikinci devrede yeni bir çıkış yakalamayı hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada yer alan ve ligin ikinci yarısında çıkış yakalayarak liderliği Galatasaray'dan devralmayı hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı - lacivertlilerin yöneticisi Selahattin Baki, teknik direktör Jorge Jesus'un takviye istediği bölgeleri açıklamış ve çalışmaların sürdüğünü dile getirmişti.
Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı, stoper ve sol bek transferlerini istemiş ve yönetim bu talepler doğrultusunda harekete geçmişti.
Savunmasını Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ın bonservisini alarak güçlendiren Fenerbahçe'de sol bek arayışları bir süredir devam ediyordu.