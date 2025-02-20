Anderlecht - Fenerbahçe Maçında Taraftara Irkçı Saldırı! Mücadelede İlk Yarı Sona Erdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında bugün Belçika'nın Anderlecht takımına konuk oldu. Fenerbahçe'nin golü sonrası maç 7. dakikada durdu. Hakem ve iki takımın oyuncuları soyunma odasına gitti. Olayların yatışmasının ardından hakem ve futbolcular yeniden sahaya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımına konuk oldu. Fenerbahçe'nin golü sonrası mücadelenin 7. dakikasında tribünlerde çıkan arbededen dolayı maç durdu. Hakem Sandre Scharer ekibiyle birlikte soyunma odasına gitti. Hakemin ardından her iki takımın oyuncuları da soyunma odasının yolunu tuttu.

FENERBAHÇE TARAFTARINA SALDIRILDI

Edinilen bilgiye göre bir Fenerbahçe taraftarına saldırı gerçekleştirildi. Öte yandan Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel'in, saldırıya uğrayan taraftarı korumak için güvenlik güçlerini birçok kez yönlendirmeye çalıştığı görüldü.

ANONS YAPILDI

Stadyumda seyircilerin "ırkçı" davranışlarını durdurması için anons yapıldı. Anonsta şu ifadeler kullanıldı:

"Lütfen dikkat, bu önemli bir güvenlik duyurusudur. Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem, maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağından ve tatil edileceğinden kuşkunuz olmasın"

İLK 11'LER

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Ndiaye, Leoni, Dendoncker, Maamar, Huerta, Thorgan Hazard, Vazquez.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Tadic, Amrabat, Fred, Szymanski, Dzeko, En-Nesyri.

CANLI ANLATIM | ANDERLECHT 1-1 FENERBAHÇE

19' GOL | Verilen aranın ardından mücadele yeniden başladı. Vazquez'in atışıyla Anderlecht beraberliği yakaladı.

9' Sandro Cherer ve iki takımın oyuncuları soyunma odasına gitti.

7' Hakem tribünlerdeki hareketlenme sebebiyle mücadeleyi durdurdu.

4' GOL | Fenerbahçe En Nesyri'nin golüyle öne geçti.

2' Szymanski'nin Tadic'e ara pasını Adyrelson karşıladı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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