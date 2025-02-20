Anderlecht - Fenerbahçe İlk 11'ler Belli Oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında bugün saat 23.00'te Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olacak. Zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Anderlecht - Fenerbahçe İlk 11'ler Belli Oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından yayımlanacak.

Başkent Brüksel'deki RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Luca Cibelli yapacak. Mücadelede Lukas Fahndrich VAR, Lionel Tschudi de AVAR olarak görev alacak.

İŞTE 11'LER

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Ndiaye, Leoni, Dendoncker, Maamar, Huerta, Thorgan Hazard, Vazquez.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Tadic, Amrabat, Fred, Szymanski, Dzeko, En-Nesyri.

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Kaynak: Haber Merkezi

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