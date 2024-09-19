Ancelotti'den Müdahale! Real Madrid'de Sistem Değişiyor

Milli oyuncu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de plan değişikliği gündeme geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, teknik direktör Carlo Ancelotti takımın diziliş anlayışını değiştirebilir.

SİSTEM SİL BAŞTAN

Carlo Ancelotti'nin 4-3-3 anlayışından vazgeçerek 4-4-2 dizilimini denemesi bekleniyor. Bu yeni dizilişte Rodrygo'nun ilk 11'den yedek kulübesine çekilmesi gerekebilir.

Bu sezon La Liga'da 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alan Real Madrid 11 puanda üçüncü sırada yer alıyor. Sezona fırtına gibi başlayan Barcelona ise 15 puanla zirvede yer alıyor.