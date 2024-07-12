Ancelotti'den Arda Güler'e Yeni Görev: 'Artık Kroos Olmadığına Göre...'

La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'e, teknik direktörü Carlo Ancelotti'den yeni talimat geldiği iddia edildi.

Ancelotti'den Arda Güler'e Yeni Görev: 'Artık Kroos Olmadığına Göre...'

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler'e hocası Ancelotti'den yeni bir talimat geldiği iddia edildi.

İspanyol medyasından Defanca Central'de yer alan habere göre; Carlo Ancelotti, Arda Güler'e yeni bir görev verdi. 19 yaşındaki futbolcunun A Milli Takımımız ile EURO 2024'teki performansına hayran kalan İtalyan hoca, bitiriciliğine ve asistlerine dikkat çekerek Arda Güler'e futbolu bırakan Toni Kroos'un pozisyonunu vereceği aktarıldı.

'KROOS BURADA OLMADIĞINA GÖRE...'

Kroos'tan doğan boşluğu Arda'nın dolduracağına inanan Ancelotti, "Kroos burada olmadığına göre oynadığın zaman kornerleri sen kullanacaksın" talimatını verdi.

Daha önce Arda Güler hakkında çıkan ayrılık iddialarının da gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, Real Madrid cephesinin genç yeteneğin geleceği ile ilgili büyük umutlar beslediği ifade edildi.

Uzun süren sakatlığını atlatan başarılı sol ayak, LaLiga'da çıktığı 10 maçta aldığı kısıtlı süreye rağmen 6 gol atmayı başarmıştı.

Etiketler
Arda Güler
Çöpe Atıp Zarara Girmeyin! İçinden 18-22-24 Ayar Altın Çıkıyor Çöpe Atıp Zarara Girmeyin! İçinden 18-22-24 Ayar Altın Çıkıyor
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fenerbahçe Taraftarına Sürpriz Övgü: 'Yıllarca Söyledim...' İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fenerbahçe Taraftarına Sürpriz Övgü: 'Yıllarca Söyledim...'
Aslı Enver'den Ekrana Muhteşem Dönüş! Yeni Dizisinin Adı ve Adresi Belli Oldu... Aslı Enver'den Ekrana Muhteşem Dönüş! Yeni Dizisinin Adı ve Adresi Belli Oldu...
Muhammed Ali'nin Hayatı Dizi Oluyor: Efsane Boksörü Canlandıracak Aktör Belli Oldu Muhammed Ali'nin Hayatı Dizi Oluyor
ÇOK OKUNANLAR
AKP'de Kavga Kızıştı! Mehmet Metiner Hedef Aldı, O İsim Yanıt Verdi Mehmet Metiner Hedef Aldı, O İsim Yanıt Verdi
AKP'de Büyük Değişim Kapıda! Bazı İsimler Eşyalarını Toplamaya Başladı Bazı İsimler Eşyalarını Toplamaya Başladı
Sosyal Medya Danışmanı Krizinde 2. Perde: Kılıçdaroğlu'ndan Hamle Geldi Kılıçdaroğlu'ndan Hamle Geldi
Milyonlarca Emekli Bu Haberi Bekliyor! Ne Zaman Açıklanacak? AKP Tarih Verdi AKP, Emekli Maaşı İçin Tarih Verdi
Türkiye'nin En Ünlü AVM'sinde Yıkım İşlemleri Başladı: Bakın Yerine Ne Yapılacak! Türkiye'nin En Ünlü AVM'sinde Yıkım İşlemleri Başladı: Bakın Yerine Ne Yapılacak!