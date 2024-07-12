Ancelotti'den Arda Güler'e Yeni Görev: 'Artık Kroos Olmadığına Göre...'

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler'e hocası Ancelotti'den yeni bir talimat geldiği iddia edildi.

İspanyol medyasından Defanca Central'de yer alan habere göre; Carlo Ancelotti, Arda Güler'e yeni bir görev verdi. 19 yaşındaki futbolcunun A Milli Takımımız ile EURO 2024'teki performansına hayran kalan İtalyan hoca, bitiriciliğine ve asistlerine dikkat çekerek Arda Güler'e futbolu bırakan Toni Kroos'un pozisyonunu vereceği aktarıldı.

'KROOS BURADA OLMADIĞINA GÖRE...'

Kroos'tan doğan boşluğu Arda'nın dolduracağına inanan Ancelotti, "Kroos burada olmadığına göre oynadığın zaman kornerleri sen kullanacaksın" talimatını verdi.

Daha önce Arda Güler hakkında çıkan ayrılık iddialarının da gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, Real Madrid cephesinin genç yeteneğin geleceği ile ilgili büyük umutlar beslediği ifade edildi.

Uzun süren sakatlığını atlatan başarılı sol ayak, LaLiga'da çıktığı 10 maçta aldığı kısıtlı süreye rağmen 6 gol atmayı başarmıştı.