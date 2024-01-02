Ancelotti müjdeyi verdi: Arda Güler takıma döndü

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Mallorca maçı öncesi basın toplantısında Arda Güler'le ilgili bir soruya yanıt verdi.

64 yaşındaki deneyimli futbol adamı, Arda'nın sakatlığını atlatarak takıma döndüğünü ve yarınki Mallorca maçında forma giyebilecek seviyeye geldiğini açıkladı.

Ancelotti'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Arda Güler eski seviyesine kavuştu, takıma döndü. Arda henüz kendini Real Madrid taraftarına gösteremedi ama bana inanın, potansiyeli çok çok büyük. Takımımıza katkısı da çok büyük olacak. Çok genç ve çok parlak bir geleceği var. Acele etmiyoruz. Yarın verebilirsem Mallorca karşısında ona süre vereceğim. Olmazsa bir sonraki maç mutlaka sahada olacak."

Real Madrid, yarın TSİ 21:15'te İspanya La Liga'nın 19. hafta maçında sahasında Mallorca ile karşı karşıya gelecek.