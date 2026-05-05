Anayasa Mahkemesi'nden Fenerbahçe Kararı: 4 Nisan Otobüs Kurşunlanması Olayında 'Hak İhlali Yoktur' Denildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Fenerbahçe futbol takımı otobüsünün 4 Nisan 2015'te Trabzon'da silahlı saldırıya uğramasına ilişkin etkili soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle "yaşam hakkının ihlal edildiği" iddiasıyla yapılan başvuruda hak ihlali yapılmadığına hükmetti.

Son Güncelleme:
Anayasa Mahkemesi'nden Fenerbahçe Kararı: 4 Nisan Otobüs Kurşunlanması Olayında 'Hak İhlali Yoktur' Denildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aralarında futbolcular ve kulüp görevlilerinin de olduğu bazı Fenerbahçeliler, olayla ilgili etkili bir soruşturma yürütülmediği ve bazı şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği gerekçesiyle "yaşam hakkının ihlal edildiğini" iddia etmiş ve AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

'HAK İHLALİ YOK' KARARI

Yüksek Mahkeme, başvuruyu 22 Nisan'daki gündem toplantısında görüşerek karara bağladı.

Yaşam hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar veren AYM, esas yönünden incelemesinde ise Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediğine hükmetti.

AYM'nin kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.

SORUŞTURMA TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANMIŞTI

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol takımı, Çaykur Rizespor maçından otobüsle dönerken 4 Nisan 2015'te Trabzon'da silahlı saldırıya uğramıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma, yaklaşık 5,5 yıl sonra takipsizlikle sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Anayasa Mahkemesi (AYM) Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel Dönemi Bitti Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel Dönemi Bitti
Beşiktaş Duyurdu, Rashica'dan Kötü Haber Beşiktaş Duyurdu, Rashica'dan Kötü Haber
ÇOK OKUNANLAR
Okul Kantinlerinde Yeni Dönem: O Ürünlerin Satışı Yasaklanıyor Okul Kantinlerinde Yeni Dönem: O Ürünlerin Satışı Yasaklanıyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: 1,6 Milyar Liralık Kirli Parayı Yöneten Örgüte Ağır Darbe Kirli Para Trafiğini Yöneten Örgüte Ağır Darbe
Beyaz Saray Yakınlarında Silah Sesleri! 1 Kişi Vuruldu Beyaz Saray Yakınlarında Silah Sesleri! 1 Kişi Vuruldu
İstanbul'da Bu Yollar 5 Gün Boyunca Kapalı Olacak İstanbul'da Bu Yollar 5 Gün Boyunca Kapalı Olacak
Vergi Teşvikleriyle İlgili Kanun Teklifi Açıklandı: Kurumlar Vergisi Oranlarında İndirim Kurumlar Vergisi Oranlarında İndirim