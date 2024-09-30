Anadolu Üniversitesi Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ayrıldı

Anadolu Üniversitesi Futbol Kulübü Teknik Direktörü ile yollarını ayırdı

Anadolu Üniversitesi Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ayrıldı

Anadolu Üniversitesi Futbol Kulübü Teknik Direktörü ile yollarını ayırma kararı aldı.
Anadolu Üniversitesi Futbol Kulübü üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası Teknik Direktörü ile yollarını ayırma kararı aldı. Futbol kulübü Teknik Direktörün kulüpten ayrılması ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
“Teknik Direktörümüz Caner Karuk ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, karşılıklı olarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze kattığı değerler ve gösterdiği çalışmalar için teşekkür eder, kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz.”

Kaynak: İHA

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