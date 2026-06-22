Anadolu Efes'te Yaprak Dökümü: Vincent Poirier ile Yollar Ayrıldı

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Anadolu Efes, Fransız uzun Vincent Poirier ile yollarını ayırdığını duyurdu.

FRANSIZ UZUNLA YOLLAR AYRILDI

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonu başında kadroya katılan 32 yaşındaki pivotun takımdan ayrıldığı açıklandı.

İki sezon boyunca formamızı terleten ve kulübümüzle Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi de yaşayan Vincent Poirier ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.



Kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.



Thank you Vincent! pic.twitter.com/5xaJwAEwJ0 — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) June 22, 2026

AŞİL TENDONUNDAN SAKATLANMIŞTI

Poirier, Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Fenerbahçe ile oynanan ilk karşılaşmada aşil tendonundan sakatlanmıştı.

Ülkesinde ameliyat edilen deneyimli basketbolcunun 8-9 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Fransız oyuncu, Ağustos 2025’te de milli takım kampında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle operasyon geçirmişti.

EFES FORMASIYLA 26 MAÇA ÇIKABİLDİ

Poirier, geçen sezon Avrupa Ligi’nde oynadığı 14 maçta 8 sayı, 4,6 ribaund ve 1,2 asist ortalamaları yakaladı.

Basketbol Süper Ligi’nde ise 12 karşılaşmada görev yapan Fransız pivot, 10,6 sayı, 6,2 ribaund ve 1,6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

EFES'TE YAPRAK DÖKÜMÜ

Vincent Poirier, Anadolu Efes’in sezonun ardından yollarını ayırdığı beşinci oyuncu oldu.

Lacivert-beyazlılar daha önce Saben Lee, Nick Weiler-Babb, Rolands Smits ve Cole Swider’ın takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

Yeni sezon kadro çalışmalarını sürdüren Anadolu Efes, eski oyuncusu Dario Saric’i yeniden kadrosuna katarken Jordan Loyd ile de 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kaynak: Haber Merkezi