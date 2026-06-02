Anadolu Efes'e Vincent Poirier Şoku: Aylarca Uzak Kalacak
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko ile oynanan maçta sakatlanan ve oyuna devem edemeyen Vincent Poirier'nin aşil tendonundan sakatlandığını 8-9 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı finalinde dün Anadolu Efes’in Fenerbahçe Beko’ya 60-59 yenildiği maçın son periyodunda Vincent Poirier yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.
Anadolu Efes’ten yapılan açıklamada, Fransız oyuncu Vincent Poirier'nin aşil tendonunda sakatlık tespit edildiği kaydedildi.
8-9 AY PARKELERDEN UZAK KALACAK
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Dün oynadığımız Fenerbahçe Beko karşılaşmasında aşil tendonu bölgesinden sakatlanan Vincent Poirier'nin tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Doktorumuz Uğur Diliçıkık, ameliyat olacak oyuncumuzun sahalardan 8-9 ay uzak kalmasının öngörüldüğünü belirtmiştir."
FENERBAHÇE’DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Öte yandan Fenerbahçe Beko’nun sosyal medya hesabından yapılan Vincent Poirier’e geçmiş olsun paylaşımı yapıldı. Paylaşımda, “Vincent Poirier’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadeleri yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi