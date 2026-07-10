Anadolu Efes Uzun Rotasyonunu Bruno Fernando ile Güçlendirdi

EuroLeague'de boy gösteren temsilcimiz Anadolu Efes, uzun rotasyonunu Angolalı pivot Bruno Fernando ile güçlendirdi.

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Anadolu Efes Uzun Rotasyonunu Bruno Fernando ile Güçlendirdi
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Türkiye Basketbol Ligi ve EuroLeague'de boy gösteren Anadolu Efes Basketbol Takımı uzun rotasyonuna dikkat çekici bir ekleme yaptı.

BRUNO FERNANDO ANADOLU EFES'TE

Anadolu Efes Angolalı pivot Bruno Fernando'yu kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki oyuncuyla 2 sezonluk sözleşme imzalandı.

NBA DENEYİMİNE SAHİP

Bruno Fernando, kariyerinde Atlanta Hawks, Boston Celtics, Houston Rockets, Toronto Raptors, Real Madrid ve Partizan takımlarında forma giydi.

Kaynak: Haber Merkezi

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