Anadolu Efes, Maccabi Playtika Tel Aviv'e Yenildi

Anadolu Efes ve Maccabi Playtika Tel Aviv, Sırbistan'da karşı karşıya geldi. Anadolu Efes,deplasmandan 93-91 mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes, Maccabi Playtika Tel Aviv'e Yenildi

Anadolu Efes,Turkish Airlines Euroleague üçüncü hafta maçında İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv’e Sırbistan’da konuk oldu. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu’nda saat 21:05’te başlayan mücadeleyi Juan Carlos Garcia, Milivoje Jovcic ve Maxime Boubert hakem üçlüsü yönetti.

Anadolu Efes deplasmanda Maccabi Playtika Tel Aviv’e 93- 91 mağlup oldu.

Kaynak: ANKA

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