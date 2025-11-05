Amsterdam'da Osimhen Şov! Galatasaray, Ajax'ı 3 Golle Devirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geldi Amsterdam Johan Cruyff Arena’da oynanan mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetti. Grupta son iki maçını kazanarak 6 puana ulaşan sarı-kırmızılılar, üst tura çıkma umutlarını güçlendirmek için sahaya çıktı. Yıldız oyuncu Osimhen takımına aradığı 3 puanı getirdi.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

4' Ajaxlı Mokio, ceza sahası çizgisi önünde Torreira’ya yaptığı sert müdahale sonrası hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

14' Galatasaray gole çok yaklaştı! Singo’nun sağdan gönderdiği ortayı Osimhen ceza sahasında kontrol edip sert vurdu ancak kaleci Pasveer kritik bir kurtarışla gole izin vermedi.

19' Gabriel Sara’nın kullandığı köşe vuruşunda Osimhen bu kez kafayla topa dokundu fakat Pasveer bir kez daha sahneye çıkarak topu direk dibinden kornere çeldi.

34' Ajax’ta Mokio, ceza sahası dışından şansını denedi. topu kaleci Uğurcan Çakır uzanarak kornere gönderdi.

38' Galatasaray atağını kesmek isteyen Gaaei, Roland Sallai’ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

İlk yarı golsüz tamamlandı.

GOLLL 59' Galatasaray Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti.

GOLLL 66' Osimhen, penaltıdan bulduğu golle farkı ikiye çıkardı: 2-0.

GOLLL 78' Galatasaray 78'de yine penaltı buldu. Topun başına geçen Osimhen, üçüncü gole imza attı: 3-0.

Başka gol sesi çıkmayınca maç bu sonuçla tamamlandı.

