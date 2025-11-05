Amsterdam'da 8 Galatasaray Taraftarına Gözaltı!

Ajax-Galatasaray maçı öncesi Amsterdam’da gergin anlar yaşandı. 8 sarı-kırmızılı taraftar, üzerlerinde havai fişek bulundurdukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanacak Ajax–Galatasaray maçı öncesi Amsterdam’da gerginlik yaşandı. Hollanda basınında yer alan haberlere göre, maç günü kentte havai fişek ve meşale kullanımının yasaklanması üzerine polis ekipleri sıkı güvenlik önlemleri aldı. Maç öncesi 2 bini aşkın Galatasaray taraftarı, takımlarını desteklemek için şehir meydanında toplandı.

Polis, yapılan kontroller sırasında havai fişek taşıdığı belirtilen 8 kişiyi gözaltına alarak sorgulanmak üzere karakola götürdü. Amsterdam’da saat 23.00’te başlayacak karşılaşma öncesi, güvenlik önlemleri artırılarak şehrin birçok noktasında polis barikatları kuruldu.

Kaynak: T24

Galatasaray
