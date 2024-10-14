Ampute Milli Takımı Gözünü Balkan Şampiyonasına Dikti

Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı, milli formayı ilk defa giyecek oyuncularıyla Balkan Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyor.

Ampute Futbol Milli Takımı, ilk kez 15-18 Ekim'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası hazırlıklarını Kırşehir'de sürdürüyor.

Takım kaptanı Halil İbrahim Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez katılacağı şampiyona için özel duygular içinde olduğunu söyledi.

Yedi yaşındayken elektrik çarpması sonucu diz altından bacağını kaybettiğini anlatan Esen, şunları kaydetti:

"İlk başlarda doktorlar 'yürüyemez' diye umutlu değilmiş. O günlerden bugünlere geldiğim için çok mutlu ve gururluyum. 11-12 yaşlarına geldiğimde ayağımın değerini daha iyi anladım çünkü yaşıtlarım okula gidiyordu. Ben ailem sayesinde okumayı öğrendim. Kitap okurken orada bir cümle benim hayatımı değiştirdi. 'Bazen eksiklerimiz, bize yeni bir hayat bahşedebilir' diyordu. Ben de o eksiklerimin üzerine gittim ve bugün buradayım. Mutluyum, gururluyum."

Kaynak: AA