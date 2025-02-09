Amir Hadziahmetovic Yeniden Beşiktaş'ta

Çaykur Rizespor, kiralık olarak forma giyen Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a döndüğünü açıkladı.

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Amir Hadziahmetovic Yeniden Beşiktaş'ta

Çaykur Rizespor, sezon başında kiralık olarak renklerine bağladığı Amir Hadziahmetovic'in geri döndüğünü açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, Beşiktaş'ın oyuncuyu geri çağırması sonrasında kulübün bu kararı onaylamasıyla birlikte Hadziahmetovic ile olan kiralık sözleşmenin feshedildiği belirtildi.

Rizespor, Bosnalı oyuncuya katkıları dolayısıyla teşekkür ederken kariyerinin geri kalanı için başarılar diledi.

Amir Hadziahmetovic Yeniden Beşiktaş'ta - Resim : 1

Kaynak: İHA

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