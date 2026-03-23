Ameliyata Girmişti... Galatasaray'dan Osimhen Açıklaması

Galatasaray, Liverpool maçında sakatlanan Victor Osimhen'in başarılı bir şekilde ameliyat edildiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Galatasaray, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrasında kolunda kırık tespit edilen Victor Osimhen'in başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen oyuncumuz Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

