Amedspor'dan Kaleye Dev Takviye: Alban Lafont İmzayı Attı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor, son olarak Nantes forması giyen Fransız kaleci Alban Lafont'u kadrosuna kattığını duyurdu.

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Amedspor'dan Kaleye Dev Takviye: Alban Lafont İmzayı Attı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon kadro planlaması kapsamında kaleci Alban Lafont'u renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa ekibi Nantes'ta forma giyen 27 yaşındaki Fildişi Sahili asıllı Fransız file bekçisiyle sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Amedspor'dan Kaleye Dev Takviye: Alban Lafont İmzayı Attı - Resim : 1

KARİYERİ TECRÜBELERLE DOLU

Açıklamada, Lafont'un Fransa Ligue 1 ve İtalya Serie A'da edindiği deneyimle Avrupa'nın dikkat çeken kalecileri arasında yer aldığı vurgulandı. Kariyerinde Toulouse, Fiorentina ve Nantes formalarını giyen tecrübeli kalecinin, Fransa'nın yaş grubu milli takımlarında da uzun yıllar görev yaptığı hatırlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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