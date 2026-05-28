Amedspor’dan Icardi İddiasına Yanıt

Amedspor’un, Icardi’yi transfer etmek istediği yönündeki iddialar gündem oldu. Diyarbakır ekibi söz konusu haberleri yalanladı.

Süper Lig'e çıkan Amedspor’un, Galatasaray'dan Mauro Icardi’yi transfer etmek istediği yönündeki iddialar gündem olunca kulüp yönetiminden yalanlama geldi. Kulüp Başkanı Nahit Eren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Eren'in X hesabındaki açıklaması şöyle: Kulübümüz transfer çalışmalarını profesyonel bir ekip ile rasyonel ve sonuç odaklı şekilde sürdürmektedir. Kamuoyunda gündem oluşturma amacı taşıyan spekülatif söylem ve iddiaların, kulübümüzün yürüttüğü süreçlerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır."

