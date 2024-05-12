Amedspor Başkanı'ndan İmamoğlu ve Demirtaş'a teşekkür

Amedspor Başkanı Aziz Elaldı, şampiyonluk kutlamalarında İmamoğlu ve Selahattin Demitaş'a teşekkür etti.

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Amedspor Başkanı'ndan İmamoğlu ve Demirtaş'a teşekkür

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olup Trendyol 1. Lig'e çıkmaya hak kazanan Amedspor, dün kupasını aldı ve şampiyonluğunu kutladı.

Kulüp başkanı Aziz Eladı, kutlamalar sırasında yaptığı konuşmada kendilerini destekleyen siyasileri teşekkür etti.

Eladı, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e teşekkür etti.

O sırada tribünlerden “Selo başkan” sloganları yükseldi.

Bunun üzerine Elaldı, tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a da teşekkür etti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Amedspor Ekrem İmamoğlu Selahattin Demirtaş
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