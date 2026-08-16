Amedspor 3 Puanı 3 Golle Kaptı

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Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Amedspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Amedspor, kısa sürede farkı açtı.

Ev sahibi ekibin yıldızı Dia Saba, 53. ve 62. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-0 öne geçirdi. Gökhan Gül, 70. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Amedspor, Süper Lig tarihindeki ilk maçından galibiyetle ayrılarak sezona 3 puanla başladı. Erzurumspor ise ilk haftayı puansız geçti.

BAKANLAR VE TFF BAŞKANI DA TAKİP ETTİ

Bu arada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da maçı tribünlerden takip etti.

Kaynak: Haber Merkezi