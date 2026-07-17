Amedspor 11 Futbolcuyla Yolları Ayırdı

Süper Lig'e yükselen Amedspor'da kadro yapılanması sürüyor. Diyarbakır ekibi, aralarında Hasan Ali Kaldırım ve Emrah Başsan'ın da bulunduğu 11 futbolcuyla yollarını ayırdı.

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Amedspor 11 Futbolcuyla Yolları Ayırdı
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, kadro yapılanması kapsamında 11 futbolcuyla yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmeleri sona eren oyuncuların takımdan ayrıldığı belirtildi.

O oyuncular şöyle:

  • Emrah Başsan
  • Hasan Ali Kaldırım
  • Tarkan Serbest
  • Murat Uçar
  • Felix Afena-Gyan
  • Adama Traore
  • Oleksandr Syrota
  • Oğuzhan Matur
  • Atakan Müjde
  • Andre Biyogo Poko
  • Dilhan Demir

Kaynak: Haber Merkezi

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Amedspor Süper Lig
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