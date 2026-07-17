Amedspor 11 Futbolcuyla Yolları Ayırdı
Süper Lig'e yükselen Amedspor'da kadro yapılanması sürüyor. Diyarbakır ekibi, aralarında Hasan Ali Kaldırım ve Emrah Başsan'ın da bulunduğu 11 futbolcuyla yollarını ayırdı.
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, kadro yapılanması kapsamında 11 futbolcuyla yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmeleri sona eren oyuncuların takımdan ayrıldığı belirtildi.
O oyuncular şöyle:
- Emrah Başsan
- Hasan Ali Kaldırım
- Tarkan Serbest
- Murat Uçar
- Felix Afena-Gyan
- Adama Traore
- Oleksandr Syrota
- Oğuzhan Matur
- Atakan Müjde
- Andre Biyogo Poko
- Dilhan Demir
Kaynak: Haber Merkezi
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